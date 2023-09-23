Удар по режиму: что заставит Путина провести мобилизацию

Россияне не смогут избежать мобилизации, если Владимир Путин будет продолжать кровопролитную войну. Пока диктатор боится объявлять новую волну, поскольку в следующем году его ждут очередные выборы в стране-агрессоре.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он объяснил, как мобилизация повлияет на ситуацию внутри России и непосредственно на ее пока еще президента.

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Мобилизация в России

Единственной причиной для того, чтобы российский диктатор мог начать мобилизацию прямо сейчас, могут стать потери и неудачи России на фронте. Украинские защитники продолжают контрнаступать и метр за метром возвращают оккупированные территории.

Когда Украина захватит еще один крупный населенный пункт, например Мелитополь, прорвется к морю – такие вещи заставят Россию проводить мобилизацию. И это будет сильнейший удар по стабильности режима. Толпа побежит из страны,

– сказал политолог.

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А вот выйти на протест, отстоять свои права и, в конечном счете, заставить диктатора остановиться в своих преступлениях – это точно не о россиянах. Они все так же будут бояться наказаний, действующих в России против несогласных.

"Те, кто выйдут на улицы – сразу "отгребут" дубинками и попадут в КПЗ. Не думаю, что такие отважные найдутся. Люди элементарно попытаются бежать и прорваться из страны", – добавил Эйдман.

Паника среди потенциальных призывников изрядно ударит по рейтингу Путина. А главное – потенциальная мобилизация расколет внутренние так называемые "элиты", которые уже понимают, что глава Кремля не может ее локализовать.

"Главная политика изначально заключалась в ее локализации. Поэтому войну они и назвали так называемой "СВО", чтобы это не было тотальной проблемой, каким-нибудь катаклизмом. Режим понимает, что Путин не может локализовать", – пояснил политолог.

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