Заявления пропагандиста Соловьева означают подготовку к мобилизации в России, – военный обозреватель

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что жизнь – переоцененная вещь, поэтому беспокоиться о ней не нужно. Это информационная подготовка к проведению мобилизации.

Следующая волна может быть произведена с 5 января. Следовательно, Соловьев подводит теоретическую основу, мол, жизнь бренная, а смерть является лишь переходом из одного состояния в другое. Об этом 24 канала сказал военный обозреватель Денис Попович.

Обратите внимание Россияне пытаются окружить Авдеевку, но терпят колоссальные потери – городские власти

Придется погибать

Российское общество готовят к тому, что мобилизация необходима. Обозреватель подчеркивает, что ее нужно как-то оправдать.

Все прекрасно понимают, что будут гибнуть пачками – как в Макеевке и Чулаковке. Это уже вызывает определенный общественный резонанс в России,

– утверждает Попович.

Интересно, добавляет он, как россияне будут реагировать на подобные заявления. Так, в сети уже появляются комментарии типа: "Если ты говоришь, что жизнь – бренная, отправляйся в окопы и докажи ценность своей жизни".

Потери врага: последние новости