"Еще не все на фронте": военный эксперт объяснил, где находятся новые российские мобилизованные
Лишь незначительная часть российских мобилизованных оказалась на фронте. Остальные же остаются в России, и есть большие проблемы с тем, как правильно их распределить и использовать.
Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Игаль Левин. Ранее сообщалось о том, что в России набирают обороты отказы и бегство от мобилизации.
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Россиянам удалось мобилизовать сотни тысяч человек
Левин рассказал, что россиянам удалось мобилизовать сотни тысяч человек. Есть часть, максимум до 10 тысяч, переброшенная на фронт, в том числе на Восток и Юг. В Сватово, в Херсон.
Остальные находятся в России. У них проблемы с командирами. К тому же у них нет кадрированных частей,
– отметил военный эксперт.
Кадрированные части
Он продолжил, что кадрированные части – это пустые подразделения для мобилизации. Они пополняются резервом при мобилизации и становятся полноценными полнокровными частями. В свое время более 10 лет назад россияне расформировали такие части.
"В Украине, кстати, кадрированные части были. В России не было. Мобилизированных, брошенных на Юг и Восток, отправили в регулярные части восполнить огромные потери", - отметил Левин.
Левин объяснил, где находятся новые мобилизованные: смотрите видео
Проблема с организацией мобилизованных
По его словам, у россиян огромные проблемы с тем, как организовать мобилизованных, еще не на фронте. Они еще не подготовлены. А также испытывают проблемы с вооружением, вмундированием, а также командирами.
Армия – это всегда о структуре. Насколько хорошо работает цепочка, иерархия командования. С этим там все плохо,
– подчеркнул военный эксперт.
Мобилизация в России: последние новости
- В России идет частичная мобилизация. Школьница пылкой речью провела "мобиков" на убой , как в 1930-х.
- Российских военных на войне их же командование классифицирует их как "живое мясо" . оккупанты понемногу начинают осознавать это и комментируют такие действия.
- По данным российских СМИ, в России могли мобилизовать почти полмиллиона человек . В армию призывают преимущественно жители депрессивных регионов.