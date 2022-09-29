Привыкли, что россиянам доверять нельзя: как в Грузии относятся к российским уклонистам
Многие граждане россии убегают от объявленной путиным мобилизации в Грузию. В то же время, грузины осторожно относятся к этому, ведь история научила их, что россиянам не стоит доверять.
Об этом 24 каналу рассказала главная редактор SOVA.NEWS (Грузия) Марта Ардашелия. По ее словам, у грузин, в частности, есть опасения, связанные с угрозой национальной безопасности.
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"Грузины привыкли, что россии доверять не стоит"
Ардашелия отметила, что у грузин в целом неоднозначная реакция на массовый поток россиян, убегающих от объявленной путиным мобилизации.
Это не потому, что грузины русофобы или враждебно настроенные люди. Хотя, в принципе, второй момент можно было бы как-то объяснить, учитывая весь исторический бэкграунд, связывающий нас с этой страной,
– сказала она.
По словам главного редактора SOVA.NEWS, это не значит, что грузины настроены непосредственно против россиян.
Просто грузины привыкли, что россиянам в целом доверять не стоит. Это продиктовано не началом 90-х или 2008 годом, а вообще на протяжении всей истории,
– заявила Ардашелия.
И, отметила она, учитывая все это, у грузин есть опасения, связанные с угрозой национальной безопасности.
Какова позиция правительства Грузии по отношению к россиянам-уклонистам
Ардашелия отметила, что какая-то часть населения не доверяет грузинскому правительству, которое считает лояльным к москве. В этой связи тоже возникают вопросы.
Именно поэтому есть волнение сейчас в обществе. Тем более, что правящая партия "Грузинская мечта" старается как-то отвлечься от процессов, происходящих на границе с россией,
– подчеркнула главная редактор SOVA.NEWS.
По ее словам, депутаты из "Грузинской мечты" делают вид, что ничего особенного вообще не происходит. На границе с россией складывается настоящая гуманитарная катастрофа.
Люди там стоят от 4 до 6 дней, чтобы перейти через границу без воды, пищи и средств гигиены.
– сказала Ардашелия.
Она добавила, что грузинское правительство даже не позаботилось о том, чтобы предоставлять этим людям хоть какой-то минимум. А гуманитарную помощь организуют сами россияне, живущие в Грузии после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Мобилизация в россии: что известно
- Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.
- Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
- Уклонисты решили бежать в Грузию. Тбилиси до сих пор впускает россиян в страну, поэтому на границе образовалась невероятная очередь из автомобилей.
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