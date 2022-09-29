Привыкли, что россиянам доверять нельзя: как в Грузии относятся к российским уклонистам

Многие граждане россии убегают от объявленной путиным мобилизации в Грузию. В то же время, грузины осторожно относятся к этому, ведь история научила их, что россиянам не стоит доверять.

Об этом 24 каналу рассказала главная редактор SOVA.NEWS (Грузия) Марта Ардашелия. По ее словам, у грузин, в частности, есть опасения, связанные с угрозой национальной безопасности.

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"Грузины привыкли, что россии доверять не стоит"

Ардашелия отметила, что у грузин в целом неоднозначная реакция на массовый поток россиян, убегающих от объявленной путиным мобилизации.

Это не потому, что грузины русофобы или враждебно настроенные люди. Хотя, в принципе, второй момент можно было бы как-то объяснить, учитывая весь исторический бэкграунд, связывающий нас с этой страной,

– сказала она.

По словам главного редактора SOVA.NEWS, это не значит, что грузины настроены непосредственно против россиян.

Просто грузины привыкли, что россиянам в целом доверять не стоит. Это продиктовано не началом 90-х или 2008 годом, а вообще на протяжении всей истории,

– заявила Ардашелия.

И, отметила она, учитывая все это, у грузин есть опасения, связанные с угрозой национальной безопасности.

Какова позиция правительства Грузии по отношению к россиянам-уклонистам

Ардашелия отметила, что какая-то часть населения не доверяет грузинскому правительству, которое считает лояльным к москве. В этой связи тоже возникают вопросы.

Именно поэтому есть волнение сейчас в обществе. Тем более, что правящая партия "Грузинская мечта" старается как-то отвлечься от процессов, происходящих на границе с россией,

– подчеркнула главная редактор SOVA.NEWS.

По ее словам, депутаты из "Грузинской мечты" делают вид, что ничего особенного вообще не происходит. На границе с россией складывается настоящая гуманитарная катастрофа.

Люди там стоят от 4 до 6 дней, чтобы перейти через границу без воды, пищи и средств гигиены.

– сказала Ардашелия.

Она добавила, что грузинское правительство даже не позаботилось о том, чтобы предоставлять этим людям хоть какой-то минимум. А гуманитарную помощь организуют сами россияне, живущие в Грузии после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Мобилизация в россии: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.

Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

Уклонисты решили бежать в Грузию. Тбилиси до сих пор впускает россиян в страну, поэтому на границе образовалась невероятная очередь из автомобилей.

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