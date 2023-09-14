Это ложь, – Юсов опроверг заявление Путина относительно российских добровольцев
Президент России Владимир Путин сообщил, что еще 270 тысяч человек подписали контракты на службу в качестве "добровольцев". По его словам, каждый день 1000 – 1500 человек приходят подписывать контракт.
Однако представитель ГУР МО Андрей Юсов поделился с 24 Каналом, что считает совсем иначе. Колоссальные потери россиян на фронте губительно влияют на кремлевского диктатора. Ведь о таких масштабных цифрах можно только фантазировать.
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Российские "добровольцы" – миф
"Это вранье абсолютное, никаких "добровольцев" там нет, кроме единичных случаев. Первая и последняя волна "добровольцев" была после полномасштабного вторжения и она быстро закончилась", – подчеркнул представитель ГУР.
В дальнейшем "добровольцами" можно считать неких должников и гастарбайтеров, только что получивших российские паспорта. Также люди с социальными элементами, под угрозой штрафов или тюремного заключения идут в оккупантскую армию.
Андрей Юсов о российских "добровольцах": смотреть видео
Юсов отметил, что в России "добровольцами" также называют часть заключенных, которых рекрутировали в так называемые частные военные кампании, обещая "свободу".
Скрытая мобилизация в России: что известно
- Страна-террорист намерена усилить мобилизацию. По мнению Андрея Юсова, новая волна мобилизации в России – совершенно реальный сценарий. Однако россиянам было непросто мобилизовать и 300 тысяч человек, поэтому 700 тысяч – цифра пропагандистская.
- В то же время аналитики американского Института изучения войны считают, что российские чиновники ждут новую большую волну мобилизации резервистов, которая должна пройти уже осенью. В ISW предположили, что российские власти планируют мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов.
- Ранее Юсов сообщил, что Кремль ежемесячно привлекает к войне около 20 тысяч мобилизованных. Только через несколько месяцев в Москве дополнительно мобилизовали около 10 тысяч граждан государства-агрессора.