Какими волнами россия будет бросать мобилизованных на войну и какие угрозы это создает для ВСУ

Недооценивать россию не стоит. Поэтому и ее мобилизация, какой бы она ни была, с каким техническим оснащением, уровнем обучения и прочее, все равно создает дополнительную угрозу СБУ.

Такое мнение 24-го каналу озвучил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее он предположил, могут ли протесты в россии стать опасными для кремля.

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Мобилизация откладывает украинскую победу

Ступак рассказал, что мобилизация в россии отсрочивает победу Украины. Она также создает дополнительную угрозу нашим военным, потому что не нужно недооценивать россиян.

Даже если они будут вооружены только автоматом и 2 рожками патронов, они действительно несут угрозу для наших военных,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Технический потенциал россии исчерпывается

Эксперт Украинского института будущего продолжил, что угрозы от россиян в техническом плане не будет. У нее большие проблемы с артиллерией, исчерпывающей свои ресурсы. Так и с танками, бронемашинами, 7 месяцев ездящими по территории Украины. Их нужно ремонтировать, а с этим тоже есть определенные проблемы в условиях боевых действий.

"Они просто довозят новую технику и бросают ее. Все больше появляется фотографий, где лежит российская пушка с разорванным дулом. Это не попадание нашей артиллерии, видно, что они так стреляют, что техника разрушается", – заметил Ступак.

Мобилизованные будут пехотой

Он добавил, что мобилизованные россияне будут пехотными войсками, которые будут штурмовать наши позиции при поддержке своей техники. Если к тому времени ее ВСУ не захватят, как в Изюме. Мобилизованная россия будет бросать в бой поочередно:

Сначала это будут штрафбаты, на которые они очень надеются. Пригожин со своим чвк вагнером будет швырять зэков на наши позиции.

Затем во вторую очередь будут идти донецкие и луганские "мобики".

В третью очередь будут идти мобилизированные мужчины из Херсонской и Запорожской областей, где сейчас проходят "референдумы".

В конце концов мобилизированные, можно сказать, регулярные россияне.

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