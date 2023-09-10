У Путина есть три главные ниши: где будет черпать резерв для войны против Украины
У российского диктатора есть три главных ниши, откуда он может брать резерв для участия в войне России против Украины. Речь идет о тюрьмах, мигрантах и населении из депрессивных регионов страны-агрессора.
Об этом 24 Каналу заявила российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что российские тюрьмы готовят к мобилизации.
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"Будет не вербовка, а уже военный учет, военкомат. Забыли о помиловании. "Выходишь из тюрьмы – скажи "спасибо", – подчеркнула Романова.
Вторая большая ниша – гастарбайтеры, которые либо хотят получить российское гражданство, либо уже получили его. Если они отказываются от мобилизации – они быстро переходят в первую нишу – к заключенным. Оттуда их все равно заберут на фронт.
Третий резерв – это российские депрессивные регионы, которых большинство. Это маленькие города, где не может быть никаких "социальных лифтов". А война в путинское время стала самым быстрым и распространенным "социальным лифтом", который "хорошо работает".
Скорее всего, ты окажешься в аду, тебя расстрелят, не будет не рук, не ног. Но есть шанс, что тебя "поднесет" наверх путинская пирамида власти. Вернешься живым, купишь машину, квартиру, будет "почетная грамота",
– отметила российская оппозиционная журналистка.
Сколько могут мобилизовать в России и как это делают в тюрьмах
В России могут мобилизовать сотни тысяч мигрантов. А в тюрьмах есть резерв около 200 тысяч, а то и больше. Приблизительно такое же количество призывников и мобилизованных. Что касается жителей маленьких и средних городов – там может говориться о миллионах.
Сейчас зэки идут воевать, ведь понимают, что лучше их заберут добровольно и пообещают за это деньги. Чем когда начнется мобилизация, все равно придется идти, однако тогда никто не будет спрашивать согласия и не будет обещать денег.
"Многие собираются впрыгнуть в последний вагон поезда, который, как им кажется, уже идет", – добавила Романова.
Чтобы собрать определенное количество зэков на войну против Украины, в российские тюрьмы поступает распоряжение. Так там собирают заключенных, учитывая их физическую форму, возраст, болезни и срок за решеткой. Такое происходит сразу по всей стране-агрессору.
Как происходит мобилизация в России: смотрите видео
Мобилизация в России: главное
- С осени 2022 года в стране-агрессоре продолжается скрытая мобилизация. Ежемесячно на войну против Украины привлекают около 20 тысяч мобилизованных.
- По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в России хотят дополнительно призвать на войну еще 450 тысяч россиян.
- В российском минобороны предлагают отправлять на войну в Украине зэков на уровне с другими гражданами. Там теперь хотят ввести "особый военный учет". Кроме мужчин, из российских колоний воевать забирают и женщин.