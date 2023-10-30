Не для попытки масштабных наступлений: почему Кремль может решиться на "уменьшенную" мобилизацию

Когда оккупационное войско потерпит действительно критические потери, Кремль может решиться на "уменьшенную" мобилизацию. В частности, 100 или 200 тысяч человек.

Такое мнение в материале 24 Канала высказал старший аналитик фонда "Вернись живым", аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

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Меньшая группировка может быть значительно безопаснее для Путина

Эксперт отметил, важный и тот фактор, что группировку в 500 тысяч человек, задействованная в войне против Украины, легче контролировать, чем миллионная.

Все же в России совсем не демократический режим, и Путин хорошо помнит урок Первой мировой войны, когда потерпевшая армия сидит в обороне, а в один прекрасный момент может вернуть оружие против своего руководства. И здесь значительно безопаснее может быть меньше группировка,

– подчеркнул аналитик.

Именно из-за этих факторов, по словам Белескова, Москва, если и будет проводить официально объявленную мобилизацию, то будет делать это скорее для поддержки тех сил, которые уже действуют. А не для создания большого преимущества и попытки перехода к масштабным наступлениям.

Впрочем, конечно, исключать другие варианты невозможно. Ведь мнения российского руководства уже давно не были рациональными.

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