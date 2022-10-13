Однако российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отмечает, что во всем мире министр обороны – фигура политическая, и во время войны он отходит на второй план. На первый план выходит президент, передающий реальное управление армией Генштабу, где сидят профессионалы. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Мобилизация – это идея Путина. Он всегда держал ее в своей голове, которая наполовину съехала. Поэтому он является главным идиотом этой частичной мобилизации,

– сказал Гудков.

Зачем Путину мобилизация

По словам оппозиционного политика, Путину нужно затянуть войну до какого-то неопределенного момента в надежде на некоторые изменения в мире, которые позволят ему вылезти из этой ловушки. Пока он не видит выхода из нее.

"Он надеется, что что-то произойдет за то время, пока Украина будет перемалывать это "пушечное мясо". Поэтому критиковать "могилизацию" ни Кириенко, ни Кадырову, ни кому-либо другому позволено не будет", – подчеркнул Гудков.

Безусловно, так называемая частичная мобилизация отразилась на рейтинге Кремля и привела к сокращению поддержки Путина в народе. "Отсюда и эти ракетные удары, чтобы поддержать имидж и рейтинг. Это понятно. Но у них нет другого выхода", – подчеркнул он.

Гудков отмечает, что с военной точки зрения мобилизацию как-то можно объяснить. Однако с точки зрения отношения россиян к войне народ начинает прозревать.

Такова ситуация. Что бы они не делали – все хуже. Шахматы – отличная игра, которая дает нам образные сравнения: цугцванг – любой ход усугубляет ситуацию. Лучше не трогать фигуры, но ты обязан делать ход по правилам игры,

– заметил российский оппозиционер.

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Частичная мобилизация в России: что известно