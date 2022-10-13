Однако российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отмечает, что во всем мире министр обороны – фигура политическая, и во время войны он отходит на второй план. На первый план выходит президент, передающий реальное управление армией Генштабу, где сидят профессионалы. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
Обратите внимание Хоронят сотнями: на кладбище Севастополя закопали более 30 тысяч российских военных
Мобилизация – это идея Путина. Он всегда держал ее в своей голове, которая наполовину съехала. Поэтому он является главным идиотом этой частичной мобилизации,
– сказал Гудков.
Зачем Путину мобилизация
По словам оппозиционного политика, Путину нужно затянуть войну до какого-то неопределенного момента в надежде на некоторые изменения в мире, которые позволят ему вылезти из этой ловушки. Пока он не видит выхода из нее.
"Он надеется, что что-то произойдет за то время, пока Украина будет перемалывать это "пушечное мясо". Поэтому критиковать "могилизацию" ни Кириенко, ни Кадырову, ни кому-либо другому позволено не будет", – подчеркнул Гудков.
Безусловно, так называемая частичная мобилизация отразилась на рейтинге Кремля и привела к сокращению поддержки Путина в народе. "Отсюда и эти ракетные удары, чтобы поддержать имидж и рейтинг. Это понятно. Но у них нет другого выхода", – подчеркнул он.
Гудков отмечает, что с военной точки зрения мобилизацию как-то можно объяснить. Однако с точки зрения отношения россиян к войне народ начинает прозревать.
Такова ситуация. Что бы они не делали – все хуже. Шахматы – отличная игра, которая дает нам образные сравнения: цугцванг – любой ход усугубляет ситуацию. Лучше не трогать фигуры, но ты обязан делать ход по правилам игры,
– заметил российский оппозиционер.
Зачем Кадыров и Пригожин критикуют российских генералов: смотрите видео
Частичная мобилизация в России: что известно
- Во время срочного обращения 21 сентября глава Кремля Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, находящиеся сейчас в запасе. Диктатор подчеркнул, что важны такие показатели, как служба в рядах вооруженных сил, наличие определенных военно-учетных специальностей и соответствующий опыт.
- На войну начали приглашать обычных зэков. Вербовкой заключенных для участия в боевых действиях занимаются представители частных военных компаний врага.
- Роковое решение Путина о мобилизации начинает влиять на российскую экономику. Убегая от призыва, страну покинули от 900 тысяч до 1,5 миллиона россиян.
- Государство-агрессор заявляло, что уже привлекло к участию в "спецоперации" 200 тысяч военных. Советник председателя ОП Алексей Арестович уверяет, что эта цифра далека от реальности. Россияне набрали вдвое меньше мобилизованных, однако не могут обеспечить и тех. С вооружением новоиспеченных солдат и предоставлением военной техники большие трудности.
- Более того, русские военные жалуются, что собирать себя на войну нужно самостоятельно. Их не устраивает, что приходится из собственного кармана платить за то, чтобы умереть в Украине.
- По словам представителя Одесской ОГА Сергея Братчука, в среднем россияне выполняют функцию "пушечного мяса" на территории нашей страны за 10 – 12 дней. Есть конкретные примеры, когда человека мобилизовали в России 28 – 29 сентября, а уже 8 – 9 октября этот человек уехал "в пакете" домой.
- Оккупанты не хотят воевать в Украине, ведь знают, что их здесь ждет. Среди 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.