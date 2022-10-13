Однак російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважує, що в усьому світі міністр оборони – фігура політична, і на час війни він відходить на другий план. На перший план виходить президент, який передає реальне управління армією Генштабу, де сидять професіонали. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Мобілізація – це ідея Путіна. Він завжди тримав її у своїй голові, яка наполовину з'їхала. Тому він є головним ідіотом цієї часткової мобілізації,

– сказав Гудков.

Навіщо Путіну мобілізація

За словами опозиційного політика, Путіну потрібно затягнути війну до якогось невизначеного моменту у надії на певні зміни у світі, які дозволять йому вилізти з цієї пастки. Наразі він не бачить виходу з неї.

"Він сподівається, що щось відбудеться за той час, поки Україна буде перемелювати це "гарматне м'ясо". Тому критикувати "могилізацію" ані Кірієнку, ані Кадирову, ані будь-кому іншому дозволено не буде", – підкреслив Гудков.

Безумовно, так звана часткова мобілізація вдарила по рейтингу Кремля та призвела до скорочення підтримки Путіна в народі. "Звідси й ці ракетні удари, щоб підтримати імідж та рейтинг. Це зрозуміло. Але у них немає іншого виходу", – наголосив він.

Гудков зауважує, що з військової точки зору мобілізацію бодай якось можна пояснити. Однак з точки зору ставлення росіян до війни – народ починає прозрівати.

Така ситуація. Щоб вони не робили – усе лише гірше. Шахи – чудова гра, яка дає нам образні порівняння: цугцванг – будь-який хід погіршує ситуацію. Краще не чіпати фігури, але ти зобов'язаний робити хід за правилами гри,

– зауважив російський опозиціонер.

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