Однак російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважує, що в усьому світі міністр оборони – фігура політична, і на час війни він відходить на другий план. На перший план виходить президент, який передає реальне управління армією Генштабу, де сидять професіонали. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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Мобілізація – це ідея Путіна. Він завжди тримав її у своїй голові, яка наполовину з'їхала. Тому він є головним ідіотом цієї часткової мобілізації,
– сказав Гудков.
Навіщо Путіну мобілізація
За словами опозиційного політика, Путіну потрібно затягнути війну до якогось невизначеного моменту у надії на певні зміни у світі, які дозволять йому вилізти з цієї пастки. Наразі він не бачить виходу з неї.
"Він сподівається, що щось відбудеться за той час, поки Україна буде перемелювати це "гарматне м'ясо". Тому критикувати "могилізацію" ані Кірієнку, ані Кадирову, ані будь-кому іншому дозволено не буде", – підкреслив Гудков.
Безумовно, так звана часткова мобілізація вдарила по рейтингу Кремля та призвела до скорочення підтримки Путіна в народі. "Звідси й ці ракетні удари, щоб підтримати імідж та рейтинг. Це зрозуміло. Але у них немає іншого виходу", – наголосив він.
Гудков зауважує, що з військової точки зору мобілізацію бодай якось можна пояснити. Однак з точки зору ставлення росіян до війни – народ починає прозрівати.
Така ситуація. Щоб вони не робили – усе лише гірше. Шахи – чудова гра, яка дає нам образні порівняння: цугцванг – будь-який хід погіршує ситуацію. Краще не чіпати фігури, але ти зобов'язаний робити хід за правилами гри,
– зауважив російський опозиціонер.
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Часткова мобілізація у Росії: що відомо
- Під час термінового звернення 21 вересня очільник Кремля Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі. Диктатор наголосив, що важливими є такі показники, як служба у в рядах збройних сил, наявність певних військово-облікових спеціальностей та відповідний досвід.
- Натомість на війну почали запрошувати звичайнісіньких зеків. Вербуванням ув'язнених для участі у бойових діях займаються представники приватних військових компаній ворога.
- Фатальне рішення Путіна про мобілізацію починає впливати на російську економіку. Втікаючи від призову, країну залишили від 900 тисяч до 1,5 мільйона росіян.
- Держава-агресорка заявляла, що вже залучила до участі у "спецоперації" 200 тисяч військових. Радник голови ОП Олексій Арестович запевняє, що ця цифра – далека від реальності. Так, росіяни набрали удвічі менше мобілізованих, однак не можуть забезпечити й тих. З озброєнням новоспечених солдатів та наданням військової техніки – великі труднощі.
- Ба більше, російські військові бідкаються, що збирати себе на війну потрібно самотужки. Їх не влаштовує, що доводиться з власної кишені платити за те, щоб померти в Україні.
- За словами речника Одеської ОДА Сергія Братчука, в середньому росіяни виконують функцію "гарматного м'яса" на території нашої країни за 10 – 12 днів. Є конкретні приклади, коли людину мобілізували в Росії 28 – 29 вересня, а вже 8 – 9 жовтня ця людина поїхала "у пакеті" додому.
- Окупанти не хочуть воювати в Україні, адже знають, що на них тут чекає. Так, серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту.