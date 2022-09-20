Мобилизация в оссии продолжается с марта: Подоляк уверен, что последние действия кремля ничего не изменят

В россии предлагают сажать за решетку тех, кто будет отказываться идти в российскую армию. Однако на самом деле россия и сейчас может это делать, для этого ей не нужно объявлять войну и всеобщую мобилизацию, потому что это уже и так происходит.

Такое мнение 24 канала озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее он рассказал, каким должен быть переговорный процесс с Россией .

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Россия – это "колония"

Подоляк отметил, что Россия – это не цивилизованная страна. Это настоящий лагерь или колония. Поэтому ничего не изменится, если они изменят свое законодательство.

Они сегодня могут отправить и посадить кого-либо на срок более 7 лет, кто создает так называемые фейки о российской армии. За то, что "специальную военную операцию" называют войной в России,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Так россияне постараются избежать персональной ответственности

Он продолжил, что россиянам это необходимо во избежание в будущем персональной ответственности. В частности, судьи, выносящие приговоры, смогут сказать, что это было коллективное решение депутатов.

"Они фиксируют определенные вещи на будущее, в то время, когда они проиграют", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса Президента Украины сказал, что в будущем люди, отсидевшие за "фейки" о российской армии или отказ идти воевать в Украину, будут судиться с правами человека с требованием компенсаций. Однако россияне будут говорить, что тогда был такой закон.

В России и без того идет мобилизация

По словам Подоляка, нам не нужно учитывать внутренние процессы россии. Она полноценно сражается с нами, как в военное время, а не при проведении специальных операций.

У них всеобщая мобилизация продолжается с 1 апреля.

У них перестроена экономика, они тратят все на войну.

У них все резервы свозятся из всей страны на украинский фронт.

Не переходим в их повестку дня. У нас есть свой, и он просто фантастический,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Мы должны освободить все свои территории, как уволили на Севере, как уволили на Харьковщине, как увольняем на Херсонщине, Луганщине, Донетчине, как будем увольнять на Запорожье.

"Крым, с которого все начиналось, также должен вернуться. Вернем Крым, и все закончится", – подытожил он.

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