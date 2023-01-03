"Реклама" для мобилизации, – эксперт об общественном резонансе в России из-за удара ВСУ по Макеевке

Удар ВСУ по Макеевке вызвал большой резонанс в России. Предварительно, в результате попадания погибли сотни оккупантов.

Впрочем, российское общество скорее всего закроет на это глаза. Ранее граждане государства-агрессора также проглотили одновременную гибель сотен военных на крейсере "Москва". Об этом 24 канала сказал политолог Петр Олещук.

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Российских ждет мобилизация, а точнее – смерть

Политолог считает, что удар по Макеевке вряд ли существенно повлияет на внутрироссийские процессы. Пока они двигаются по инерции. Недавно министр обороны Украины предупредил россиян, что их ожидает новая волна мобилизации. Это абсолютно прогнозируемый процесс.

Понятно, что они будут продолжать мобилизацию, хотя официально ничего не могут объявлять. Это некая "реклама" для новой волны, чтобы как можно больше потенциальных "чмобиков" в России поняли, что их конкретно ждет на войне. Ничего хорошего,

– утверждает политолог.

Эта информация, добавляет он, начнет достаточно быстро распространяться по России. Следовательно, желающих бежать на призывные пункты и военкоматы, возможно, станет значительно меньше. Как отмечает Олещук, россияне, которые имели возможность покинуть страну, уже уехали. В то же время люди, которые имели вдохновение идти воевать против Украины, также иссякли.

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"Я не ожидаю массового побега. Но может увеличиться количество людей, которые будут скрываться от мобилизации", – подытожил политолог Петр Олещук.

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