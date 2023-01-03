Втім, російське суспільство, найімовірніше, закриє на це очі. Раніше громадяни держави-агресорки так само проковтнули одночасну загибель сотень військових на крейсері "Москва". Про це 24 каналу сказав політолог Петро Олещук.

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На росіян чекає мобілізація, а точніше – смерть

Політолог вважає, що удар по Макіївці навряд чи суттєво вплине на внутрішньоросійські процеси. Поки що вони рухаються за інерцією. Нещодавно міністр оборони України попередив росіян, що на них очікує нова хвиля мобілізації. Це абсолютно прогнозований процес.

Зрозуміло, що вони продовжуватимуть мобілізацію, хоча офіційно можуть нічого не оголошувати. Це така собі "реклама" для нової хвилі, щоб якомога більше потенційних "чмобіків" у Росії зрозуміли, що на них конкретно чекає на війні. Нічого доброго,

– стверджує політолог.

Ця інформація, додає він, почне достатньо швидко поширюватися у Росії. Відтак охочих бігти на призовні пункти та військкомати, можливо, стане значно менше. Як зауважує Олещук, росіяни, які мали можливість залишити країну, вже виїхали. Водночас люди, які мали натхнення йти воювати проти України, так само вичерпалися.

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"Я не очікую масової втечі. Але може збільшитися кількість людей, які переховуватимуться від мобілізації", – підсумував політолог Петро Олещук.

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