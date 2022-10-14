Мобилизированных россиян бросают на фронт налегке: может ли это привести к протестам в России

Мобилизированных россиян бросают на фронт практически без ничего. Однако признаков того, что это приведет к массовым протестам мобилизованных или россиян, незаметно.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что в Челябинской области попытались сжечь местную администрацию.

Интересно Путин окончательно потерял интерес к россиянам: диктатор последний раз был с ними искренним в 2012 году

Признаков социальных беспорядков незаметно

Ступак отметил, что он хотел бы сказать, что это может привести к социальным беспорядкам, но пока они, как тараканы, готовы идти в ловушку умирать. Те люди, которые, возможно, имели хотя бы внутренний ресурс выйти против власти, решили бежать за границу. В частности, известные блогеры-миллионники, бизнесмены, айтишники. Остался только контингент, который не смог уехать, потому что нет денег, или полные "ватники", или "рабы".

Пока сказать не могу о массовых беспорядках. Возможно, они возникнут, но из-за события, не имеющего прямого отношения к так называемой СВО. Это пример Ирана, когда из-за хиджаба, из-за убийства девушки люди восстали, преимущественно женщины. Возможно, это будет из-за второстепенной причины, условно, на Алтае побьют из-за коня, и люди восстанут, и это пойдет, как снежный ком,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Путин это предполагает

Эксперт Украинского института будущего продолжил, что Путин это предполагает, а поэтому уже увеличил финансирование силовиков в полтора раза. Он понимает, что надо на ком-то держаться, а для этого нужно платить Росгвардии, ФСБ, разведчикам, ФСО, охраняющим его, снайперам, которые контролируют ФСО и т.д.

"Есть видео, как Путин выходит на какое-то массовое мероприятие, а за ним наблюдают ФСБшники со снайперскими винтовками. Он боится, что, возможно, кто-то перекупил этого ФСОшника, и он прямо сейчас ему в голову выстрелит. Они разыгрывают разные комбинации, чтобы за одним снайпером наблюдал другой, за тем третий. Чтобы все по кругу, как в фильмах Тарантино, нацелились друг на друга", – подчеркнул он.

Ступак о том, могут ли в России вспыхнуть протесты: смотрите видео

Против России воюет весь мир на разных фронтах

Бывший сотрудник СБУ добавил, что если украинские волонтеры покупают амуницию военным по всему миру, то у россиян даже при желании такой возможности нет. В частности, у них был пример, как один "ватный" активист уехал в одну из стран Балтии купить беспилотники, которые у него потом на границе изъяли и передали Украине.

То есть против них воюет весь мир на разных фронтах. Мы на военном фронте, все нормальные страны нам помогают, а россиян блокируют,

– подчеркнул Ступак.

Протесты в России: последние новости