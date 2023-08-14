Повестка через СМС: в Санкт-Петербурге россиян приглашают на войну через обычные сообщения
В России начали посылать приглашения в военкомат через обычные сообщения. При этом за неявку россиянам угрожают уголовным делом.
Россияне используют для вовлечения в войну все возможные методы. Москва имеет огромные проблемы с пополнением резервов.
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Мобилизация по телефону
Сообщается, что военкомат Московского района Санкт-Петербурга посылает призывникам повестки через СМС. Там же указано, что в случае неявки против получателя могут возбудить уголовное дело. Инкриминируют россиянину в таком случае административное правонарушение.
Сообщение, поступившее россиянину / российские СМИ
Российские СМИ сообщают, что такие сообщения поступают молодым лицам, получившим среднее специальное образование. В администрации района заявили, что СМС не приравнивается к повестке и уголовное дело открывать не должны. Якобы в военкомате не так выразились, а получатели не так поняли.
По мнению администрации Московского района Санкт-Петербурга, такие "письма счастья" присылают просто чтобы "сверить и уточнить данные о них перед осенним призывом".
Россия продолжает частичную мобилизацию
- Недавно Путин повысил призывной возраст в России до 30 лет без повышения минимального порога. Кроме того, Кремль очень усложнил выезд за границу.
- Оккупанты также привлекают к войне женщин из колоний. Москва не исключает никаких методов увеличения численности армии.
- В последнее время в России массово сообщали о поджогах военкоматов. На фоне этих явлений Кремль даже усилил ответственность за такие действия – там заявили, что это теракты и диверсии.
- Россияне даже планируют привлечь к войне молодежь с оккупированных украинских территорий. Они планируют мобилизовать даже 18-летних.