Когда россияне смогут собрать многочисленные войска: Свитан назвал приблизительный срок
Россия располагает огромным мобилизационным ресурсом. В то же время у нее ограниченные возможности, чтобы "обработать" такую массу людей и отправить их на фронт войны против Украины.
Поэтому в ближайшие месяцы для ВСУ не будет проблем в "работе" с российскими "чмобыками" . Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан .
Путин тайно готовит новую масштабную мобилизацию в России: к чему это приведет – анализ ISW
Эксперт отметил, что из-за мобилизации Россия может раздать повестки 100 миллионам человек , но принять в военкоматы, а дальше отправить их на обучение кафиры могут лишь определенное количество такого "ресурса".
Научить, вмундировать и довести до боеготовности – для этого нужна определенная мобилизационная система , которая у россиян есть и работает максимум на 120 – 150 тысяч человек в месяц. Больше он просто не сможет принять. Она ограничена определенным количеством казарм, полигонов, инструкторов и военной техники,
– объяснил специалист.
По его словам, есть максимум, что сможет Россия готовить по "курсу молодого бойца" - это до 150 тысяч человек.
"То есть это "одели, обули и чем-то накормили", дали автомат и три магазина, отстреляли их и дальше это мотопехотное или мотострелковое подразделение отправляют на фронт. Затем 2 – 3 дня – и оно уже возвращается "в пакете" после встречи с украинским железом натовского происхождения", – добавил Свитан.
Читайте также "Офицеры врали в лицо": российские мобилизованные возмущены поступками командиров
По его мнению, массовой мобилизации в России просто не будет – ее не сможет обработать система подготовки кафиров.
"Эти 150 тысяч человек могут накопиться ближе к весне . То есть через пол года россияне могут иметь какое-то войско, но по численности, а не по подготовке или боевому слажению. Поэтому весной могут быть какие-то проблемы . К тому нет никаких препятствий для продвижения ВСУ - ни одна мобилизация успеха врагу не принесет», – резюмировал обозреватель.
Вас также может заинтересовать – заставят ли Кремль выйти из войны против Украины: смотрите видео
Мобилизация в России: что известно
- Несмотря на то, что россиян убеждают, что частичная мобилизация завершилась, она будет продолжаться. Причем, отмечают аналитики, на этот раз набор в армию будет более масштабным .
- В России часть населения проснулась. На днях там набрала почти 500 тысяч подписей петиция против мобилизации . Впрочем, это никак не отразилось на дальнейшем наборе "пушечного мяса". Суд просто заблокировал соответствующее обращение, и все.
- Мобилизация спровоцировала россиян снимать деньги с депозитов в долларах и евро, а также всплеск на местной бирже. Поэтому в России дефицит валюты – констатируют в Центробанке.