В Москве жены мобилизованных вышли на протест: не обошлось без "пакования" в автозак

В России жены мобилизованных россиян в очередной раз провели в центре Москвы акцию с требованием вернуть их мужей домой. Если раньше Кремль показательно игнорировал это движение, то сейчас "навести порядок" наведались российские силовики.

Как сообщается, жен они не трогали, однако правоохранители задерживали журналистов, которые фиксировали акцию движения "Путь домой". Их уже классически для Москвы запихнули в автозак и увезли в неизвестном направлении.

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Жены, журналисты и автозак

В России на 500-й день от объявления мобилизации жены мобилизованных в очередной раз вышли в центр Москвы с призывом демобилизовать их мужей. На этот раз акция должна была стать самой масштабной за все время – движение "Путь домой" призвало прийти в Александровский сад родственников военных и всех неравнодушных.

Жены и матери мобилизованных уже не первый месяц каждую субботу выходят на митинги с плакатами, на которых написано "Их там не ждут. Их там убивают. Там ждут своих мужиков" и "Не берите оружие. Берите цветы".

Как проходила акция к годовщине мобилизации: смотрите видео

Однако акция не прошла без присмотра силовиков. Сначала российские СМИ писали, что на место пришли неизвестные, которые фотографировали участников мероприятия и журналистов, которые освещали событие. Кроме этого, жен мобилизованных сопровождали лица в штатском и полиция.

Во время протеста не обошлось без задержаний: смотрите видео

Впоследствии ситуация обострилась – российские силовики начали задерживать журналистов, которые освещали событие к годовщине мобилизации. Жен и матерей, которые участвовали в акции, не трогали. Отмечается, что автозаки были заполнены россиянами мужского пола.

Журналистов-мужчин на акции упаковали в автозак: смотрите видео

Что известно о движении жен мобилизованных