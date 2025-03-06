Россияне в ступоре: внезапная "дружба" с США может сорвать мобилизацию в России

Россия несет колоссальные потери на фронте. Они снова начали набирать зеков из тюрем. Но и там уже существенно уменьшилось количество желающих.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что им уже не удается набирать много людей из тюрем. Те, кто хотел заработать денег, ожидая окончания войны, уже ушли. А боевые действия так и не заканчиваются.

Смотрите также ВСУ уничтожают войска РФ на Суджанском и Харьковском направлениях: обзор фронта и карты ISW

Возможна ли мобилизация в России

Как отметила Романова, Путин опасается ввести полноценную мобилизацию в России из-за потенциальных негативных последствий. Кроме этого, заигрывание России с Соединенными Штатами влияет на часть населения, которая не понимает такие шаги.

Антиамериканские настроения в России никуда не делись. Они десятилетиями сращивались. Те, кто "съели" бы мобилизацию, сейчас очень недовольны "танцем" с Америкой. Они в ступоре,

– отметила Романова.

Кроме этого, в России есть проблемы с личным составом. Уже было огромное количество различных видео о дезертирах или о том, как оккупанты на костылях штурмовали позиции Сил обороны Украины.

При этом цели Путина по войне не изменились. Пока он будет жив, до тех пор он будет пытаться уничтожить украинскую государственность. Но он уже существенно ослабил собственную армию из-за колоссальных потерь.

Напомним, по состоянию на 5 марта Россия потеряла более 880 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10256 российских танков, 21304 боевых бронированных машин, 24087 артиллерийских систем, 1306 РСЗО и т.п.