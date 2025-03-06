Про це 24 Каналу розповіла журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що їм вже не вдається набирати багато людей з тюрем. Ті, хто хотіли заробити грошей, очікуючи закінчення війни, вже пішли. А бойові дії так і не закінчуються.

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Чи можлива мобілізація в Росії

Як наголосила Романова, Путін побоюється запровадити повноцінну мобілізацію в Росії через потенційні негативні наслідки. Окрім цього, загравання Росії зі Сполученими Штатами впливає на частину населення, яка не розуміє такі кроки.

Антиамериканські настрої в Росії нікуди не ділися. Вони десятиліттями зрощувалися. Ті, хто "з'їли" би мобілізацію, зараз дуже незадоволені "танцем" з Америкою. Вони в ступорі,

– зазначила Романова.

Окрім цього, в Росії є проблеми з особовим складом. Вже була величезна кількість різних відео про дезертирів чи про те, як окупанти на милицях штурмували позиції Сил оборони України.

При цьому Цілі Путіна щодо війни не змінилися. Поки він буде живий, доти він намагатиметься знищити українську державність. Але він вже суттєво послабив власну армію через колосальні втрати.

Нагадаємо, станом на 5 березня Росія втратила понад 880 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10256 російських танків, 21304 бойових броньованих машин, 24087 артилерійських систем, 1306 РСЗВ тощо.