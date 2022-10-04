Россия бросает на войну в Украину сибирских росгвардейцев и солдат из Сирии
Источник:Генштаб ВСУ
В России продолжается мобилизация. Захватчики уже начали перебрасывать на войну в Украину солдат из Сирии.
А в некоторых военных учебных заведениях остановили обучение. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Кого Россия перебрасывает на войну в Украине
По имеющейся информации, военным руководством Вооруженных сил России было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск Росгвардии. Они базируются на административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии.
В России останавливают обучение в военных заведениях
В городе Тверь из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, вовлеченных в войну в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.
Мобилизация в России: последние новости
- Командование российских оккупационных войск вновь прибывших по мобилизации военнослужащих не готовит к боевым действиям. К тому же в России военкоматы работают днями и ночами.
- Кстати, некоторым мобилизованным из Норильска уже неделю приходится жить на улице в Омске.
- А недавно в сети заметили, что на войну в Украину забрали мужчину, очень похожего на Владимира Путина.
- Эксперты говорят, что большинство мобилизованных в России, как стадо, идут "защищать" свою родину.
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