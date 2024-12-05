Блинкен требует мобилизации с 18 лет: стоит ли Киеву прислушиваться к заявлениям

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал украинское руководство принять "непростые решения по мобилизации". Он сказал, что никакое вооружение не может заменить нехватку людей.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал украинское руководство принять "непростые решения по мобилизации". Он сказал, что никакое вооружение не может заменить нехватку людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Портникова.

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Нужно ли Киеву прислушиваться к заявлениям Блинкена

Это не первое заявление главного представителя администрации президента Байдена о необходимости изменения мобилизационных подходов в Украине. Ранее с аналогичными заявлениями выступал помощник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Однако заявление Блинкена, очевидно, получило гораздо больший резонанс потому, что было произнесено во время представительной международной встречи.

Вместе с этим, не надо забывать, что сейчас ни заявления Салливана, ни заявления Блинкена не могут каким-то образом повлиять на принятие решения в Киеве. Дело в том, что мы слышим эти заявления буквально за несколько недель до окончания полномочий действующей американской администрации. Несколько недель осталось и до рождественских праздников. Жизнь в Вашингтоне, по крайней мере политически, будет прервана на празднование, а вскоре, после его окончания, новым президентом Соединенных Штатов будет инаугурирован республиканец Дональд Трамп. Украинскому руководству придется считаться именно с советами из его администрации.

Мы видим, что представители администрации Трампа, которая только формируется, и его окружение как раз не согласны со взглядом администрации Байдена о необходимости изменения в мобилизационных подходах так. В частности, такой подход осудил миллиардер Илон Маск, который в последние месяцы пользуется большим влиянием на Дональда Трампа.

Украинский президент Владимир Зеленский также говорил о том, что вопрос сегодня не в количестве мобилизованных украинских военнослужащих, а в количестве вооружения, которое Украина получила от США и других западных союзников. Можно сказать, что между руководством Украины и администрацией действующего президента Соединенных Штатов нет взаимопонимания в подходах. Очевидно, что в течение следующих недель это понимание уже не произойдет. Сейчас украинскому руководству придется выстраивать отношения именно с новой администрацией Трампа и пытаться осознать, как эта администрация реально отнесется к возможности переговорного процесса на линии Вашингтон – Киев – Москва.

Новая американская администрация, конечно, будет говорить и о помощи Украине, и о мобилизационном потенциале украинцев, и о том, как будут развиваться отношения между Вашингтоном и Киевом исключительно после того, как убедится, какова заинтересованность не только Украины, но и России в переговорном процессе.

На мой взгляд, никакой заинтересованности Москвы в этом переговорном процессе мы не увидим, а значит, администрации Трампа придется определиться с тем, как будет происходить помощь Украине в ближайшие непростые годы российско-украинской войны. Так нужно ли украинскому руководству будет принимать "непростые решения по мобилизации", о которых говорит государственный секретарь Энтони Блинкен?

Почему украинская мобилизация связана с российской

Это уже будет зависеть от того, как к мобилизации будут относиться в России. Мы видим, что президент России Владимир Путин пытается избежать мобилизации по принуждению. Мобилизация времен российско-украинской войны в России – это мобилизация за деньги. И количество денег, которые российское правительство готово платить так называемым "контрактникам" увеличивается с каждым месяцем, ведь уменьшается количество людей, которые готовы умирать на украинской земле.

Здесь у российского руководства будут два выхода:

либо и в дальнейшем увеличивать деньги, которые потребуются для того, чтобы вербовать новых людей для участия в войне (а мы прекрасно понимаем, что это также скажется на уровне экономических возможностей Российской Федерации);

или все же объявлять принудительную мобилизацию, что конечно побуждает россиян к массовому выезду из собственной страны, а возможно – и к изменению самой поддержки российского президента Путина и его режима.

Вот почему Путин так пытается предотвратить подобные решения.

Все это, конечно, так или иначе скажется на мобилизации и в Украине. Мы с вами прекрасно понимаем, что при 30 миллионах населения, которые сегодня есть в Украине, и 120 – 130 миллионах населения, которые живут в Российской Федерации, мобилизационный уровень обеих стран является несопоставимым. Если в оборонительной войне Украина может позволить себе не проводить такую интенсивную мобилизацию, которую проводит Российская Федерация, то в войне наступательной – уровень мобилизации, изменения ее возрастных и половых индексов будет абсолютно неизбежным.

С какими бы заявлениями не выступали на эту тему в Вашингтоне, это уже будет решение самого Киева, связано с желанием или освободить украинские территории от агрессора (это уже действительно зависит от того, каким будет уровень при западной поддержке), или сохранить эти территории, которые находятся сегодня под контролем легитимного украинского правительства вне новых волн российской оккупации.

Именно соображения относительно того, каким должен быть мобилизационный уровень в Украине, могут сказаться на позиции украинского руководства на переговорах о замораживании российско-украинской войны. Если вообще мы с вами увидим реальную возможность таких переговоров в ближайшие месяцы или годы. Но, как я уже неоднократно говорил, такая возможность зависит не от того, какое количество военнослужащих мобилизует Украина на войну с Россией. Такая возможность зависит прежде всего от экономического уровня в самой Российской Федерации и от того, насколько президент Путин будет считать дальнейшее проведение войны против Украины рискованным для выживания своего режима.

А это уже также будет зависеть:

от экономического давления на Россию новой администрацией США,

от того, насколько реальными будут инструменты этого давления у Дональда Трампа и его министров,

от того, насколько серьезной будет экономическая война США с Китаем – главным спонсором путинского режима в его желании сохранить экономическую стабильность и милитаризировать российскую экономику.

Так что все обстоятельства, связанные с мобилизационными подходами, несомненно, еще впереди. Нам придется определяться с "непростыми решениями", о которых говорит государственный секретарь США, исходя из объективных условий, которые будут складываться на фронте российско-украинской войны в следующий ее непростой период.