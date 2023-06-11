Общая мобилизация продолжается: нужно ли ограниченно пригодным проходить ВВК
В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Многих интересует вопрос, нужно ли ограниченно пригодным проходить ВВК.
На сегодняшний день в Украине установлено несколько категорий непригодности к военной службе. Подробнее об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.
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Нужно ли ограниченно пригодным проходить ВВК
В Украине правила оценки состояния здоровья военнообязанных, резервистов и призывников осуществляется по приказу о положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Это касается срочников во время весеннего и осеннего призыва и военнообязанных и резервистов во время всеобщей мобилизации.
Есть три категории непригодности к военной службе:
- ограниченно годный;
- непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
По словам адвоката, все мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестки, направляемые на прохождение обследования военно-врачебной комиссии.
Отмечается, что заключение ВВК действительно 12 месяцев. Во время военного положения повторную медкомиссию проходят ее планово незадолго до мобилизации.
Военнослужащие должны назначить новую ВВК для военнообязанного в случае, если со времени последнего прохождения комиссии прошло 12 месяцев.
Как сейчас будут работать ВВК в Украине
Теперь военно-врачебные комиссии могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.
Итак, военно-врачебную комиссию теперь можно пройти:
- не только при Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, но и в гражданских медучреждениях. То есть при больнице и поликлинике;
- для проведения медосмотров работникам ВВК выделят отдельное финансирование;
- откроют горячую телефонную линию для информационной поддержки военных;
- военнообязанные смогут записаться на комиссию через электронную очередь на время;
- будет иметь электронный обмен документами между ТЦК и СП, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями.