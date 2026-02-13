Об этом заявил член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии ТСН.

Как хотят изменить работу ТЦК?

Федор Вениславский объяснил, что минимизация конфликтов является одной из ключевых задач, которую осознают и парламентский комитет, и глава государства, и министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, речь идет о том, чтобы территориальные центры комплектования (ТЦК) не обвиняли в нарушении прав человека, а Россия не могла использовать это как элемент своей информационно-психологической войны.

Но с другой стороны мы должны понимать, что есть очень много злоупотреблений и невыполнений воинского долга теми, кто может быть мобилизован. Речь идет об обязанности прийти в ТЦК по вызову,

– добавил нардеп.

Сейчас Министерство обороны Украины нарабатывает соответствующие предложения. По словам Вениславского, ближайшее время их должны представить профильному комитету, после чего возможно уже более широкое обсуждение.

Речь идет о том, чтобы жизнь тех, кто не выполняет свой конституционный долг по защите Украины, не была бы проще, чем жизнь тех, кто, например, не платит алименты,

– подытожил Федор Вениславский.

Кроме этого, планируется введение таких норм, которые бы одновременно устранили конфликтные ситуации и сделали невозможным бы избежание выполнения воинского долга.

Что стоит знать о мобилизации?