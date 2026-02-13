Про це заявив член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі ТСН.

Як хочуть змінити роботу ТЦК?

Федір Веніславський пояснив, що мінімізація конфліктів є одним із ключових завдань, яке усвідомлюють і парламентський комітет, і глава держави, і міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, йдеться про те, аби територіальні центри комплектування (ТЦК) не звинувачували у порушенні прав людини, а Росія не могла використовувати це як елемент своєї інформаційно-психологічної війни.

Але з іншого боку ми маємо розуміти, що є дуже багато зловживань і невиконань військового обов'язку тими, хто може бути мобілізований. Йдеться про обов'язок прийти до ТЦК за викликом,

– додав нардеп.

Наразі Міністерство оборони України напрацьовує відповідні пропозиції. За словами Веніславського, найближчим часом їх мають представити профільному комітету, після чого можливе вже ширше обговорення.

Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов'язок із захисту України, не було б простішим, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти,

– підсумував Федір Веніславський.

Окрім цього, планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації та унеможливили б уникнення виконання військового обов'язку.

Що варто знати про мобілізацію?