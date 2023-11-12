Мобилизация студентов: кто может выехать за границу во время войны

Во время всеобщей мобилизации в Украине ограничен выезд за границу военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Однако часть студентов все же может выехать.

Кто из студентов может уехать за границу, пишет 24 Канал. Заметим, что военное положение и мобилизация в Украине продолжили до 14 февраля 2024 года.

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Какие студенты имеют право на выезд за границу

В соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, не подлежат призыву.

В сентябре 2023 в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который отменяет отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе, третье или четвертое высшее образование после 30 лет. Инициатор Федор Вениславский объяснял, что за последний год существенно возросло количество мужчин, именно таким образом пытавшихся избежать мобилизации.

Изменения в закон предусматривают, что не все военнообязанные студенты могут уехать за границу. Нардеп отметил, что в случае принятия законопроекта, его действие распространится и на мужчин, которые поступили на учебу для уклонения от мобилизации в 2022 году. Однако пока законопроект поставлен на паузу. Продолжаются дискуссии.

Выехать за границу имеют право студенты:

обучающиеся за границей и имеющие подтверждение. В частности, справку из вузов, студенческий билет, приглашение на обучение, вид на временное проживание, связанный с учебой. Эти документы должны быть переведены на украинский язык, иметь подпись переводчика и быть нотариально утвержденными.

Обучающиеся в заведениях Украины, которые могут следовать за границу для летной подготовки.

Обратите внимание! В Раде уже анонсировали новый законопроект по мобилизации студентов. Его уже разрабатывают. Этот законопроект будет иметь другие критерии. В частности, не по возрасту, а от сферы деятельности и так далее. То есть будет учитываться сфера деятельности человека и соответствие с ним получения второго высшего образования.