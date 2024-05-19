Мобилизация студентов: какие новые правила действуют с 18 мая

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. С 18 мая действуют новые правила для студентов дневной или дуальной формы обучения.

24 Канал в материале объяснил, что согласно новому закону о мобилизации, не все студенты имеют право на отсрочку. Кроме того, они должны пройти базовую военную подготовку, которая длится 3 месяца.

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Что известно об изменениях для студентов

Не подпадают под мобилизацию и имеют отсрочку студенты учебных заведений, которые получают образование высшего уровня, чем ранее полученный.

То есть если гражданин с образованием бакалавра поступает на магистратуру – он не подпадает под мобилизацию, однако если решит еще раз получить такой же уровень образования, как уже получил (например, поступил еще раз в магистратуру), права на отсрочку у него не будет,

– предусматривает новый закон.

Кроме того, студенты теперь будут вынуждены пройти базовую военную подготовку. Она должна начаться с 1 сентября 2025 года.

Базовая военная подготовка и базовая военная служба для призывников будет вместо срочной. Ее можно будет пройти в:

высших военных учебных заведениях,

военных учебных подразделениях высших учебных заведений,

учебных частях центрах Вооруженных Сил Украины.

Цель подготовки – получения базовых навыков и военно-учетной специальности, необходимых для защиты Украины. К ее проведению будут привлекать общественные организации и объединения, в частности ветеранские.

Базовая военная подготовка будет включена в учебные планы вузов, независимо от форм собственности. Ее должны пройти все призывники, признаны годными к службе, до 24 лет. Время прохождения призывники будут выбирать самостоятельно. Для женщин эта подготовка является добровольной,

– определяет новый закон о мобилизации.

Относительно сроков, то:

в мирное время подготовка продлится 5 месяцев, то есть 3 месяца общевойсковой подготовки и еще 2 – профессиональной;

во время действия военного положения – 1 месяц общевойсковой подготовки и суммарная ее продолжительность 3 месяца.

Кто будет иметь отсрочку от подготовки

Отсрочку от прохождения базовой военной подготовки смогут иметь:

граждане, признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья;

студенты учреждений общего среднего образования III степени, профессионального/профессионально-технического образования, профессионального предвысшего и/или высшего образования, учреждений среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения, интерны и аспиранты;

граждане, которые уже выбрали год прохождения подготовки;

те, кто имеет право на освобождение от службы по уважительным причинам.

От прохождения БВП также освобождают лица, которые:

признаны непригодными к службе,

кто до получения украинского гражданства проходил военную службу в другом государстве.

Более того, те мужчины, которые до 60 лет, не прошли базовую военную подготовку не смогут получить государственные должности. Исключение – если они были непригодны к службе по состоянию здоровья. Однако проходить службу не нужно прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также закон предусматривает введение звания военного рекрута – лица, которое проходит испытание при принятии на военную службу по контракту до окончания испытания, проходит базовую военную службу или призвано на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период в течение срока подготовки в учебных центрах.

Более того, теперь медицинские учреждения при направлении на базовую военную подготовку должны сообщать ТЦК в течение 3 дней о призывниках в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят лечение в стационаре.

ТЦК и СП будет проверять основания для предоставления отсрочки, а также оформлять ее. Также ее можно оформить с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров, который должен заработать в начале июня.