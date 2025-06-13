Отсрочка от мобилизации для священнослужителей: как ее получить

В Украине утвердили перечень критически важных религиозных организаций. Это позволяет бронировать священнослужителей для духовной поддержки населения во время военного положения.

Как получить бронь священникам Чтобы забронировать от мобилизации своих работников, религиозные учреждения должны предоставить ДЕСС:

подтверждение трудоустройства священнослужителей;

подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации;

штатное расписание религиозной организации (предельная численность священнослужителей);

информацию о персональных данных кандидатов на бронирование по установленной Минцифры форме;

Между тем в командовании Сухопутных войск отметили, что уважают право религиозных организаций на отсрочку для своих священнослужителей. В то же время подчеркнули, что процедура бронирования не должна создавать препятствий для комплектования личным составом военных формирований.