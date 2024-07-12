Повестки по почте военнообязанным: как это будет выглядеть

С 17 июля ТЦК будет направлять повестки военнообязанным, которые не обновили данные. Их будут присылать заказным письмом.

Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично. Одна уже вскоре повестки будут отправлять на последнее известное место регистрации военнообязанного, который не обновил данные.

Читайте также В "Слуге народа" ответили, можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля без штрафа

Как будут присылать повестки по почте

С 17 июля представители ТЦК и СП будут иметь право отправлять гражданам повестки по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.

Повестки, сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела могут: централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; вручаться резервистам и военнообязанным во время оповещения,

– говорится в проекте постановления правительства

При формировании такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен подписать ее квалифицированной электронной подписью в день формирования.

Печатать повестки будут в Минобороны или на госпредприятиях в полиграфической отрасли, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Основанием станут договоры, заключенные между Минобороны, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

Что грозит за не обновление данных

В соответствии с первым нарушением предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен в военное время (или за повторное нарушение).

Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, то по решению суда к ним также могут применить временное ограничение на право управления автомобилем.