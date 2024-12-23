Мобилизация в Украине в 2025 году: кого в первую очередь могут призвать в армию

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлится до 8 февраля 2025 года. Президент может продлить этот срок еще на 90 дней. Поэтому военнообязанные граждане и в следующем году могут быть мобилизованы в армию.

С 24 февраля 2022 года всеобщая мобилизация в Украине не останавливалась. 24 Канал расскажет, кого могут мобилизовать в 2025 году, а также о нововведениях, которые предусмотрены законом о мобилизации.

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Кто подлежит призыву во время военного положения и мобилизации

В Украине в армию планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек. Пока действует военное положение, мобилизовать могут больше категорий граждан, чем в мирное время. В 2025 году призвать могут:

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют серьезных проблем со здоровьем и правовых оснований (бронирование или отсрочки) для освобождения от службы;

женщин, которые имеют медицинскую или военную специальность;

мужчин, которые сняты с воинского учета, но признаны годными во время военного положения;

мужчин, которые имеют опыт военной службы.

Для определения пригодности к службе военнообязанные граждане должны пройти медицинский осмотр. После этого ТЦК и СП им предоставят звание и отправят на военную подготовку.

Граждане, которые подлежат мобилизации, обязаны обновить свои данные и иметь при себе военно-учетный документ, который с недавних пор доступен и в электронном формате. Его необходимо предоставить по требованию работника ТЦК, полиции или Госпогранслужбы.

Что предусматривает новый закон о мобилизации

Согласно изменениями, в сентябре 2025 году в университетах или учебных центрах ВСУ будут проходить занятия по военной подготовке.

Также новый закон увеличил штрафы за уклонение от мобилизации: для физических лиц – от 17 до 22 тысяч гривен. ТЦК могут обратиться в полицию с просьбой задержать гражданина, который отказался обновить данные или явиться в военкомат. Для вызова гражданину также могут отправить заказное письмо, которое считается доставленным, даже если соответствующее лицо не получило его лично.

Внимание! Законодательством предусмотрено, что если гражданин в течение 10 календарных дней добровольно не явился в ТЦК, то военный комиссар имеет право обратиться в суд с иском о лишении его водительских прав.

После введения в действие нового закона о мобилизации статус "ограниченно годный" отменяется. Поэтому все военнообязанные мужчины со статусом "ограниченно годный" должны снова пройти медкомиссию до 4 февраля 2025 года. ВВК определит, можно ли мобилизовать такое лицо.

Мобилизовать также могут заключенных за преступления небольшой тяжести. Служить не смогут граждане, которые осуждены за умышленное убийство, изнасилование и преступления против национальной безопасности.

Мобилизация в России

В России во время полномасштабной войны всеобщую мобилизацию также продолжали несколько раз:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года до 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;

с 15 февраля до 13 мая 2024 года;

с 14 мая до 11 августа 2024 года до 11 августа 2024 года;

с 12 августа до 9 ноября 2024 года;

с 10 ноября 2024 года до 8 февраля 2025 года.

Напомним, мужчины призывного возраста могут выезжать за границу, если для этого есть основания. Например, соответствующее состояние здоровья, профессия или семейные обстоятельства.