Могут служить только добровольно: мужчины какого возраста не подлежат мобилизации в 2025 году

Граждане, возраст которых не относится к призывному, не подлежат мобилизации. Такие украинцы могут пойти в армию только добровольно.

Об этом сообщает 24 Канал. Военное положение и мобилизацию продлили до 9 мая 2025 года, поэтому армию в дальнейшем будут обеспечивать новыми людьми. Некоторые категории лиц имеют отсрочку или вовсе не подлежат мобилизации.

К теме Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку и как изменились правила ее оформления

Какой возраст не считается призывным в Украине

Законодательством определено, что лица в возрасте от 18 до 25 лет не подлежат. Исключением являются только те граждане, которые:

завершили обучение на военной кафедре;

проходили срочную службу или добровольно пошли служить.

Также мобилизовать не могут мужчин после достижения 60 лет. Они считаются непригодными для военной службы.

Пригодными к службе в армии считаются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Право на отсрочку имеют только лица этой возрастной категории, которые

работают на критически важных предприятиях;

не могут служить по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам.

Напомним, в Офисе Президента Украины Украина рассматривали возможность привлечения в армию 18-летних через "честный контракт", который предусматривал бы финансовое стимулирование, обязательные гарантии обучения и меры для обеспечения диалога между солдатами и их командирами. Однако руководство государства продолжает выступать против снижения мобилизационного возраста до 18 лет, как этого хотели бы партнеры. Украинскую армию, по мнению президента, необходимо обеспечивать не молодыми людьми, а оружием.