Почему в Украине не мобилизуют мужчин до 25 лет

Парней от 18 до 25 лет в Украине не мобилизуют. Во время действия военного положения законодательством также отменен призыв на срочную службу. Поэтому пойти в армию такие мужчины могут только по собственному желанию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН. До достижения 25-летнего возраста украинцы не получают мобилизационных повесток, хотя юристы знают случаи, когда таких мужчин все равно мобилизовали.

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Почему не могут мобилизовать мужчин до 25 лет

Эту норму в Украине регулирует Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, он указывает на то, что мобилизованными могут быть военнообязанные мужчины. Поскольку лица от 18 до 25 лет еще не являются военнообязанными, то они не могут быть призваны в ВСУ, пока не достигнут мобилизационного возраста.

Мужчинам, моложе 25 лет, повестку могут выдать только для уточнения военно-учетных данных.

Стоит отметить, что 9 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который окончательно запретил мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус ограниченно годных. Также ребята, которые не достигли 25-летнего возраста, но присоединились к армии, могут быть уволены с военной службы, если они не выразили желания продолжать ее. Сейчас этот закон ожидает подписи Президента.

В Министерстве обороны и Генштабе ВСУ этот законопроект не поддержали. Там считают, что он "снижает оборонные возможности" Украины. Однако на сегодня мужчины в возрасте 18-25 лет входят в список тех, кого мобилизовать во время войны не могут.

Однако в высших учебных заведениях с сентября 2025 года будет проходить обязательная базовая общевойсковая подготовка (БОВП). Ее теоретическую часть должны пройти все студенты, а практическую –только ребята. БОВП рассчитана на 300 академических часов, практический курс будут реализовывать в специальных учебных центрах ВСУ.