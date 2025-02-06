Про це пише 24 Канал з посиланням на УНІАН. До досягнення 25-річного віку українці не отримують мобілізаційних повісток, хоча юристи знають випадки, коли таких чоловіків все одно мобілізували.

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Чому не можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Цю норму в Україні регулює Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, він вказує на те, що мобілізованими можуть бути військовозобов'язані чоловіки. Оскільки особи від 18 до 25 років ще не є військовозобов'язаними, то вони не можуть бути призвані до ЗСУ, доки не досягнуть мобілізаційного віку.

Чоловікам, молодшим за 25 років, повістку можуть видати лише для уточнення військово-облікових даних.

Варто зазначити, що 9 жовтня 2024 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт, який остаточно заборонив мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Також хлопці, які не досягли 25-річного віку, але долучилися до армії, можуть бути звільнені з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати її. Наразі цей закон очікує на підпис Президента.

У Міністерстві оборони та Генштабі ЗСУ цей законопроєкт не підтримали. Там вважають, що він "знижує оборонні можливості" України. Однак станом на сьогодні чоловіки віком 18-25 років входять до списку тих, кого мобілізувати під час війни не можуть.

Однак у вищих навчальних закладах з вересня 2025 року проходитиме обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Її теоретичну частину мають пройти всі студенти, а практичну –лише хлопці. БЗВП розрахована на 300 академічних годин, практичний курс будуть реалізовувати у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.