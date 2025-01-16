Законны ли мобилизация и робота ТЦК: в ВСУ расставили точки над "і"

С начала действия военного положения и мобилизации в Украине распространялось много мифов, мол, эти оба процесса незаконны. На самом деле мобилизационный процесс и работа ТЦК регламентирована нормами украинского законодательства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Киндратив для KyivFM.

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Работа ТЦК и мобилизация являются законными

Наталья Киндратив объяснила, что еще с начала полномасштабного вторжения в Украину российская пропагандистская машина распространяла мифы, что якобы мобилизация вообще не является законной, что она не должна происходить, и что в Украине не объявлено состояние войны.

Представительница Сухопутных войск отметила, что тогда очень распространены были видеоролики, где различные блогеры объясняют, что, мол, в Украине должно быть состояние войны, а не военное положение, поэтому якобы мобилизация происходит незаконно, а ТЦК – это "частная структура" и тому подобное.

Это не так. Законодательная база четко определяет, что у нас есть основное положение о деятельности ТЦК, и СП, подписано 23 февраля 2022 года. Здесь четко определено, что такое территориальный центр комплектования и социальной поддержки и какова его основная задача,

– объяснила офицер.

Еще одним из мифов, по словам Киндратив, были тезисы, что это ТЦК вроде бы не являются юридическими лицами. В то же время в положении отмечено, что ТЦК и СП областей, городов Киева и Севастополя являются юридическими лицами публичного права, имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах казначейства.

"То есть те ТЦК и СП, которые им подчиняются, – это районные, городские, хотя они не являются отдельными юридическими лицами, но они являются обособленными подразделениями вышеупомянутых ТЦК", – отметила офицер.

В конце концов офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск резюмировала, что законодательно говорить, что ТЦК – это что-то незаконное, частное, или вообще никак не определены организации, – это неправильно и некорректно.