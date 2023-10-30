Мобилизация в Украине в ноябре: кого могут призвать на службу в армию

В Украине в ноябре из-за полномасштабного нападения России продолжится мобилизация. В армию могут мобилизовать пригодных и ограниченно пригодных мужчин.

В ноябре 2023 года каких-либо изменений в мобилизации по сравнению с предыдущими месяцами не произойдет, пишет 24 Канал. Как и прежде, мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте 18 – 60 лет.

Смотрите также Нуждаются в пополнении, – Вениславский рассказал, будет ли усиление мобилизации

Кого могут мобилизовать в ноябре

С 1 ноября 2023 года могут мобилизовать:

военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт;

военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы;

мужчин от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными;

лиц, которые были исключены из списка военнообязанных и сняты с военного учета, если ВВК считает их пригодными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Могут мобилизовать ограниченно пригодных

Ограниченно пригодные к военной службе также могут быть мобилизованы во время военного положения. ВВК должна указать в решение об ограниченной пригодности, где можно и где нельзя служить мужчине.

Закон Украины запрещает отправлять ограниченно пригодных на службу в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).

Таких военнообязанных могут направить на службу в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях и учебных заведениях.

Мобилизируют ли мужчин до 27 лет

В мае Верховная Рада проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. В то же время президент до сих пор не подписал этот закон.

Пока мобилизовать мужчину до 27 лет без его согласия не имеют права, при условии, что такой мужчина имеет статус "призывника". Если же такой мужчина имеет статус "военнообязанного" – его могут мобилизовать

В соответствии с законом существуют такие понятия лиц, принимаемых на службу в армию:

призывники – это лица, приписанные к призывным участкам и имеющие соответствующий документ;

– это лица, приписанные к призывным участкам и имеющие соответствующий документ; военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

– лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства; резервисты – лица, проходящие службу в военном резерве ВСУ, других военных формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.

Кто не подлежит мобилизации

То есть на данный момент лицо, имеющее статус призывника, не может быть мобилизовано без собственного согласия до достижения 27 лет.

Мобилизации в Украине подлежат не все военнообязанные, поскольку есть многочисленные исключения. Вот небольшой перечень лиц, не подлежащих мобилизации: