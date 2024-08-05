Одни подлежат мобилизации, другие – нет: какая разница между военнообязанными и призывниками

В Украине уже два с половиной года широкомасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация. Воинскую обязанность имеют все мужчины от 18 до 60 лет.

В то же время важно понимать разницу между категориями "призывник" и "военнообязанный", ведь только вторая из указанных групп подлежит мобилизации. В материале 24 Канал рассказывает об этом подробнее.

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Призывники и военнообязанные: какая принципиальная разница

Собственно, от 17 до 25 лет мужчины находятся на учете призывников. Уже после 25 они должны становиться на учет военнообязанных. Согласно закону, именно военнообязанные подлежат мобилизации во время военного положения.

Что касается снятия с воинского учета, то можно это сделать только на определенный период. После этого нужно обязательно восстановиться на воинском учете в другом органе или перейти на другой вид учета.

Согласно закону, снятие с учета для военнообязанного возможно в таких случаях:

смена места жительства (переезд в другую область, район или общину);

выезд из Украины на срок более трех месяцев;

призыв или зачисление на военную службу или обучение в военные учебные заведения, профессиональные предвысшие или высшие военные учебные подразделения;

зачисление в военный оперативный резерв;

принятие на службу в правоохранительные органы или органы гражданской защиты;

заключения (направление в учреждения исполнения наказаний).

Военнообязанных исключают из учета в случае:

мобилизации или принятия на военную службу.

признания непригодными к службе по состоянию здоровья на основе заключения ВВК;

достижения предельного возраста пребывания в запасе;

лишения свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

прекращение гражданства Украины;

пропажи без вести или смерти.

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Не так давно народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский комментировал вопрос снижения призывного возраста с 25 до 20 лет. По его словам, таких обсуждений в Верховной Раде не проводилось.

Говорить о снижении предельного мобилизационного возраста с 60 до 50 также, как констатировал избранник, не приходится. Пока нет для этого соответствующих оснований.