Отправляют на фронт без подготовки: адвокат рассказал, куда обращаться в таком случае

В Украине всеобщей мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Те, у кого нет военного опыта, могут пройти соответствующую подготовку.

Однако есть случаи, когда военнообязанного сразу отправляют на фронт без подготовки. Что делать в такой ситуации – рассказал адвокат Дмитрий Матвийчук.

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Что делать, если призывают на службу без предварительной подготовки

Подготовка военных в Украине без боевого опыта в учебных центрах длится месяц. Дополнительная подготовка может занять еще 30 – 45 дней.

По словам адвоката, мужчины, которые не проходили военную службу, должны пройти обучение перед отправкой на фронт.

Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии Министерства обороны,

– заметил Матвийчук.

Телефоны горячей линии Минобороны – 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99.

Так, во время обращения в Минобороны нужно сообщить свое имя и фамилию, номер воинской части, в которую направили, и какой именно военкомат отправил.

Если это не помогло, нужно писать рапорт на командира своей воинской части или командира военкомата, чтобы отправили на прохождение подготовки.

"Если не отправят – обращаться в военную службу правопорядка, военную прокуратуру, Генштаб и Министерство обороны", – подчеркнул адвокат.

Матвийчук добавил: если мужчину отправляют на фронт по конкретной специальности, но без подготовки, то он имеет право отказаться от исполнения преступного приказа.

Если сделать все верно, можно избежать уголовной ответственности. Для этого необходимо официально сообщить о невозможности выполнения приказа, найти свидетелей и подать рапорт,

– отметил он.

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Теперь военно-врачебную комиссию можно пройти: