Однак є випадки, коли військовозобов’язаного одразу відправляють на фронт без підготовки. Що робити в такій ситуації – розповів адвокат Дмитро Матвійчук.

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Що робити, якщо призивають на службу без попередньої підготовки

Підготовка військових в Україні без бойового досвіду у навчальних центрах триває місяць. Додаткова підготовка може зайняти ще 30 – 45 днів.

За словами адвоката, чоловіки, які не проходили військову службу, мають пройти навчання перед відправленням на фронт.

Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, ви повинні повідомити про це на телефони гарячої лінії Міністерства оборони,

– зауважив Матвійчук.

Зверніть увагу! Телефони гарячої лінії Міноборони – 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99.

Так, під час звернення до Міноборони треба повідомити своє ім'я та прізвище, номер військової частини, до якої направили, і який саме військкомат відправив.

Якщо це не допомогло, то потрібно писати рапорт на командира своєї військової частини або командира військкомату, щоб відправили на проходження підготовки.

"Якщо не відправлять – звертатися до військової служби правопорядку, військової прокуратури, Генштабу та Міністерства оборони", – наголосив адвокат.

Матвійчук додав: якщо чоловіка відправляють на фронт за конкретним фахом, але без підготовки, то він має право відмовитися від виконання злочинного наказу.

Якщо зробити все правильно, можна уникнути кримінальної відповідальності. Для цього необхідно офіційно повідомити про неможливість виконання наказу, знайти свідків та подати рапорт,

– зазначив він.

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