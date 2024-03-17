Как действовать, если остановили автомобиль и выписывают повестку: объяснение от юриста
17 марта 2024, 17:14Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Довольно часто случаются ситуации, когда полиция останавливает автомобиль на блокпосту, а уже потом подходят представители ТЦК и выписывают повестку. Юрист объяснила, как вести себя в таком случае.
Сейчас в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.
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Как действовать в случае вручения повестки на блокпосте
Юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Терновая рассказала, что в подобной ситуации алгоритм ваших действий может быть таким:
- сначала узнайте у представителя полиции причину остановки автомобиля;
- проверьте у представителей ТЦК документы, поскольку это их служебное удостоверение, которое подтверждает ее принадлежность к территориальному центру комплектования и социальной поддержки;
- в частности, стоит попросить предъявить приказ коменданта о полномочиях определенных представителей территориального центра комплектования на вручение повесток;
- в случае неправомерных действий вызвать других представителей Национальной полиции и фиксировать правонарушения.
Где и как запрещено вручать повестки в Украине
- Адвокат и юрисконсульт Антон Маринич рассказал, что, по закону, повестку фактически могут вручать в любом месте.
- Повестку по правилам выдают на имя конкретного гражданина, она должна содержать его фамилию, имя, отчество, адрес места регистрации или проживания, номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК. Расписку или "корешок" повестки, где расписался человек о получении документа, оставляют в территориальном центре комплектования и СП.
- Юрист отмечает, что представители ТЦК и СП оповещают граждан "независимо от места их пребывания на воинском учете". Оповещение проводят не только вручением повестки. Его также могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления.
- Это делается для того, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, которые указаны в полученных ими документах. Он добавил, что, несмотря на пребывание на воинском учете в военкомате по своему месту жительства, любой ТЦК и СП может осуществлять оповещение граждан, которые не находятся у них на учете.
- То есть даже если человек уже стоит на воинском учете, новую повестку все равно могут вручить. Например, если человек уехал в командировку в другой город.