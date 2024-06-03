Что делать временно непригодным после 18 мая: в Минобороны предоставили алгоритм действий

С 1 июня в Украине отменили статус "ограниченно годного". Теперь военнообязанные могут быть признаны ВВК годными, непригодными, или временно непригодными к военной службе.

Мужчины, которые получили статус "ограниченно годных" до 4 июня 2024 года, должны повторно пройти медосмотр в течение 9 месяцев. На этом отметил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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Как должны действовать временно непригодные

Статус "временно непригодного" предоставился мужчинам и до вступления новых законов о мобилизации. Отметим, что временно непригодными признаются те военнообязанные, которые имеют проблемы со здоровьем, но они могут быть исправлены. Так, например, человеку нужна операция для улучшения своего физического состояния. Признанные временно непригодными направляются на лечение. Они получают отпуск или временное освобождение от служебных обязанностей.

Такие граждане после завершения лечения в течение 6 – 12 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

В Минобороны рассказали, как действовать после 18 мая временно непригодным. Там напомнили, что направление военнообязанным на военно-врачебную комиссию может быть выдано только после обновления ими персональных данных.

Автоматический перевод в категорию годных или непригодных в действующем законодательстве не предусмотрен. Вопрос о пригодности или непригодности к военной службе решает исключительно ВВК,

– отметили в оборонном ведомстве.

Следует отметить, что после прохождения ВВК бывшие "ограниченно годные", кроме статуса годного, непригодного и временно непригодного, могут быть признаны также годными к службе по некоторым направлениям и непригодными к военной службе с переосвидетельствованием.

Непригодные к военной службе с повторной перекомиссией должны пройти повторный медосмотр через 6 или 12 месяцев. Пригодны к службе по некоторым направлениям означает, что люди могут служить в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистики, медицины, учебных центрах и высших военных учебных заведениях.

Напомним, что повторную ВВК после 18 мая должны пройти также мужчины призывного возраста, которые впервые получили инвалидность 2 или 3 группы после 24 февраля 2022 года и до вступления в силу закона о мобилизации. В то же время повторному медосмотру не подлежат лица, которые: