Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после решения ВЛК: что изменится
Владимир Зеленский принял закон, касающийся временной непригодности к службе. В ВСУ объяснили, как отныне будут увольнять военных в запас после решения комиссии.
Офицерка ВСУ Оксана Горбач прокомментировала закон, принятый Владимиром Зеленским. Она объяснила в эфире телемарафона, как все будет работать, передает 24 Канал.
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Какой именно закон принял президент
Украинский лидер подписал закон № 8169. Этот документ усовершенствует положения закона "О воинской обязанности и военной службе" и распределяет его на мирный и особый период. Закон позволяет увольнять в запас с пересмотром через 6 – 12 месяцев тех военнослужащих, которые были признаны военно-больничной комиссией непригодными к службе во время действия военного положения.
Что теперь изменится
Горбач заявила, что ВЛК может принимать решение о временной непригодности военнослужащего в случае, если его травма или результаты оперативного вмешательства требуют времени для восстановления от 6 до 12 месяцев. Как объяснила офицерка, ранее такой военнослужащий был обязан находиться в месте, которое ему определил командир. Преимущественно это были пункты постоянной дислокации, в которых отсутствовали сервисы или услуги, необходимые для полного восстановления такого человека. В качестве примера она привела амбулаторные услуги, которые не предоставляются в военное время.
Благодаря принятому закону военнослужащий, признанный ВЛК непригодным с пересмотром через 6 или 12 месяцев, может быть уволен в запас и соответственно 6 или 12 месяцев проводить дома и получать все необходимые услуги для восстановления своего здоровья,
– объяснила представительница ВСУ.
Нужно ли повторно проходить осмотр
Офицерка ВСУ сообщила, что такому военнослужащему через 6 – 12 месяцев нужно вернуться в ТЦК и СП. Там этот человек должен пройти повторный осмотр ВЛК. В таком случае комиссия будет принимать повторное решение о продлении его военной службы.
Горбач подчеркнула, что повторный визит в территориальный центр комплектования и повторное прохождение ВЛК для военнослужащего в этой ситуации являются обязательными. Если военнослужащий становится вообще непригодным к службе, а не временно, ВЛК должен принять соответствующее решение и снять его с учета. В таком случае он не должен снова проходить осмотр.
Какие еще документы подписал Зеленский
- Недавно президент принял новый закон об усовершенствовании прохождения службы. Он предусматривает испытательный срок при принятии на военную службу по контракту
- Ранее украинский лидер поставил подпись под законом о демобилизации военных, который Верховная Рада приняла в мае. Этот документ позволяет демобилизоваться тем воинам и воительницам ВСУ, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.
- Речь идет о муже, жене, сыне, дочери, отце, матери, деде, бабушке. А также о родном брате или сестре.