Все точки поставят, но нужно подождать: Данилов сказал, когда рассмотрят изменения в мобилизации

Власти анонсировали изменения по мобилизации, которая с начала полномасштабного вторжения длится в Украине. В Совете национальной безопасности и обороны ответили, когда будут рассматривать соответствующие законодательные предложения.

В среду, 13 декабря, секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал, что на следующей Ставке Верховного Главнокомандующего Зеленский планирует рассмотреть вопрос мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Изменения в мобилизации уже близко

По словам чиновника, нужно навести власть в мобилизационной системе, и об этом уже неоднократно говорили на самом высоком уровне нашей властной вертикали. Важно, что соответствующий пакет законодательных документов готовится Министерством обороны.

Неоднократно этот вопрос поднимался. Я думаю, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, которое скоро состоится, все точки будут поставлены. Но надо еще немного подождать,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО упомянул, что сейчас Владимир Зеленский находится за границей, но по возвращении точно соберет заседание Ставки, на котором одним из главных вопросов будет мобилизация.

Проблемы с мобилизацией

Депутат Верховной Рады и член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская отмечала, что украинское общество возмущается ходом мобилизации. По ее словам, пока одни военнообязанные в ночных клубах, других – забирают на фронт работники ТЦК.

В то же время есть проблема и в разнице в подходе к мобилизации в деревне и большом городе. Собственно, людям из больших населённых пунктов легче спрятаться от прохождения службы в армии. В частности, из-за проживания не по месту регистрации и коррупции.