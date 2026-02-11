Есть еще ряд норм, которые необходимо принять, – Федоров о мобилизационном законодательстве

В мобилизационном законодательстве Украины есть еще ряд норм, которые необходимо принять. Минобороны работает над этим.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

К теме Централизованного указания не было: в ТЦК объяснили, почему иногда забирают телефоны у призывников

Что рассказал Федоров об изменениях в мобилизационном законодательстве?

Михаил Федоров поблагодарил народных депутатов за принятие изменений, которые гарантируют военнослужащим по "Контракту 18 – 24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы.

По словам министра, это решение – о справедливых правилах игры для молодых людей, которые сознательно выбирают защищать страну, доверие к государству и современный подход к формированию профессиональной армии.

Есть еще ряд норм, которые необходимо принять. Будем над этим работать,

– резюмировал глава Минобороны.

Напомним, ранее Михаил Федоров предложил предоставлять военнослужащим по "Контракту 18 – 24" год отсрочки после завершения службы. Соответствующий законопроект был доработан, а впоследствии поддержан нардепами.

Как в Украине предлагают реформировать ТЦК?