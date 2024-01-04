Усиливают ли мобилизацию в Украине: в ВСУ развеяли мифы, распространяющиеся в сети
В сети стала распространяться информация, что в Украине начали ужесточать мобилизационные мероприятия. В то же время эти нарративы абсолютно ложны.
Да, сейчас мобилизация продолжается без изменений с февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает 24 Канал.
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Как происходит мобилизация в Украине сейчас
Фитьо подчеркнул, что в настоящее время работники ТЦК и СП осуществляют меры оповещения в общественных местах. То есть, где законом не запрещено, там представители территориальных центров комплектований могут осуществлять меры оповещения.
На данный момент каких-либо усилений или послаблений нет. Происходят стандартные мероприятия по оповещению, и люди, получившие первую повестку, должны понимать одно, что это лишь уточнение ваших военно-учетных данных,
– сказал он.
Майор подчеркнул, что за этой повесткой нужно явиться в ТЦК, предоставить документы, пройти медицинское освидетельствование, установить уровень годности или непригодности к прохождению военной службы, и, если есть причины получения отсрочки, то соответственно их предоставить.
Фитьо отметил, что сейчас обновлять свои данные военнообязанные должны лично, и все изменения, которые у них произошли, или причины на получение отсрочки, они должны предоставлять лично в их ТЦК и СП.
Какие документы должны иметь военнообязанные, чтобы получить отсрочку
- Владимир Фитьо ранее отмечал, что среди основных причин для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации есть наличие трех несовершеннолетних детей или уход за родителями, имеющими инвалидность. Кроме того, сюда также входят и проблемы со здоровьем у военнообязанных.
- Майор отметил, что если у военнообязанного есть какое-либо из этих условий, он должен лично проинформировать о них свой ТЦК и СП. Если этого не произойдет, то мужчину на законных основаниях могут привлечь в ряды ВСУ.
- Он также рассказал, что обучающиеся должны лично раз в год подавать справки, что они учатся на дневной форме обучения в определенном вузе. Фитьо отметил, что бывают случаи, когда по какой-то причине эти документы не предоставляются.