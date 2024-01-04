Усиливают ли мобилизацию в Украине: в ВСУ развеяли мифы, распространяющиеся в сети

В сети стала распространяться информация, что в Украине начали ужесточать мобилизационные мероприятия. В то же время эти нарративы абсолютно ложны.

Да, сейчас мобилизация продолжается без изменений с февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает 24 Канал.

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Как происходит мобилизация в Украине сейчас

Фитьо подчеркнул, что в настоящее время работники ТЦК и СП осуществляют меры оповещения в общественных местах. То есть, где законом не запрещено, там представители территориальных центров комплектований могут осуществлять меры оповещения.

На данный момент каких-либо усилений или послаблений нет. Происходят стандартные мероприятия по оповещению, и люди, получившие первую повестку, должны понимать одно, что это лишь уточнение ваших военно-учетных данных,

– сказал он.

Майор подчеркнул, что за этой повесткой нужно явиться в ТЦК, предоставить документы, пройти медицинское освидетельствование, установить уровень годности или непригодности к прохождению военной службы, и, если есть причины получения отсрочки, то соответственно их предоставить.

Фитьо отметил, что сейчас обновлять свои данные военнообязанные должны лично, и все изменения, которые у них произошли, или причины на получение отсрочки, они должны предоставлять лично в их ТЦК и СП.

Какие документы должны иметь военнообязанные, чтобы получить отсрочку