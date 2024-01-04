Так, зараз мобілізація триває без змін з лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно вторглася на територію України. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає 24 Канал.
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Як відбувається мобілізація в Україні зараз
Фітьо наголосив, що наразі працівники ТЦК та СП здійснюють заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там представники територіальних центрів комплектувань можуть здійснювати заходи оповіщення.
На цей момент якихось посилень чи послаблень немає. Відбуваються стандартні заходи з оповіщення, і люди, які отримали першу повістку мають розуміти одне, що це лише уточнення ваших військово-облікових даних,
– сказав він.
Майор наголосив, що за цією повісткою треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби, і, якщо є причини для отримання відстрочки, то відповідно їх надати.
Фітьо зауважив, що зараз оновлювати свої дані військовозобов'язані мають особисто, і всі зміни, які у них відбулися, чи причини на отримання відстрочки, вони мають надавати особисто у їхні ТЦК та СП.
Які документи має мати військовозобов'язаний, щоб отримати відстрочку
- Володимир Фітьо раніше зазначав, що серед основних причин для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації є наявність трьох неповнолітніх дітей або догляд батьками, які мають інвалідність. Крім того, сюди також входять і проблеми зі здоров'ям у військовозобов'язаних.
- Майор зауважив, що якщо у військовозобов'язаного є якась з цих умов, він має особисто проінформувати про них свій ТЦК та СП. Якщо цього не станеться, то чоловіка на законних підставах можуть залучити до лав ЗСУ.
- Він також розповів, що студенти, які навчаються мають особисто раз на рік подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі навчання у певному виші. Фітьо зауважив, що трапляються випадки, коли з якоїсь причини ці документи не надаються.