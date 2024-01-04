Так, зараз мобілізація триває без змін з лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно вторглася на територію України. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає 24 Канал.

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Як відбувається мобілізація в Україні зараз

Фітьо наголосив, що наразі працівники ТЦК та СП здійснюють заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там представники територіальних центрів комплектувань можуть здійснювати заходи оповіщення.

На цей момент якихось посилень чи послаблень немає. Відбуваються стандартні заходи з оповіщення, і люди, які отримали першу повістку мають розуміти одне, що це лише уточнення ваших військово-облікових даних,

– сказав він.

Майор наголосив, що за цією повісткою треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби, і, якщо є причини для отримання відстрочки, то відповідно їх надати.

Фітьо зауважив, що зараз оновлювати свої дані військовозобов'язані мають особисто, і всі зміни, які у них відбулися, чи причини на отримання відстрочки, вони мають надавати особисто у їхні ТЦК та СП.

Які документи має мати військовозобов'язаний, щоб отримати відстрочку