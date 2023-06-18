Есть 10 дней: в Ивано-Франковске объяснили "одну повестку" на всю область

В сети больше недели активно обсуждают "одну повестку" на всю Ивано-Франковскую область. в ТЦК СП объяснили, что имели в виду и почему военнообязанным не нужно бежать от военкомата.

Украинцев поразила выписка из приказа начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Она датируется 5 июня 2023 года. И в ней обратились ко всем военнообязанным в регионе. 24 Канал попытался разобраться, что здесь и при чем.

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Дали 10 дней на появление в военкомате

Собственно, в сообщении в фейсбуке, опубликованном 8 июня, особое внимание к себе привлекло одно предложение. Вот оно: "В документе говорится об обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок".

Его растиражировали по множеству телеграм-каналов, а также писали об этом ряд СМИ. К примеру, можно было прочесть такую формулировку: "Начальник Ивано-Франковского военкомата Роман Плитус выписал одну повестку на весь Франковск".

Собственно может показаться, что в Ивано-Франковской области решили не заморачиваться и выдать "одну повестку" на всех военнообязанных в регионе. Но это не совсем так.

"Одна повестка" на всех: что говорят в ТЦК

Представители военкомата уверяют, что соответствующий приказ выдается всякий раз, когда продолжается действие военного положения и мобилизации.

Основная цель Приказа – это повторное оповещение военнообязанных области для их последующей явки в ТЦК в установленный срок – в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных,

– говорится в сообщении.

Здесь нет никаких ноу-хау. Как только объявляют военное положение, военнообязанный должен посетить ТЦК СП в течение 10 дней. И это нужно сделать, даже если ему не пришла повестка. И поскольку действие военного положения продолжили, то и соответствующий приказ был поднят, напомнив об обязанностях военнообязанных.

В ТЦК СП отмечают, что во время визита военнообязанный должен иметь при себе:

военный билет;

паспорт;

медицинские книги;

документы, предоставляющие право на отсрочку (при наличии таковых).

Также напомнили, что за уклонение или нарушение правил мобилизации ожидает как административная, так и уголовная ответственность.