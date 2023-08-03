Мобилизация в августе: какие есть уважительные причины для неявки в военкомат
3 августа 2023, 07:01Читати новину українською
В Украине проходит общая мобилизация и вручение повесток. Для неявки в ТЦК и СП должны быть только уважительные причины.
Так, есть случаи, когда военнообязанный не может явиться в военкомат после получения повестки. Какие на это могут быть уважительные причины – расскажет 24 Канал.
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Причины для неявки в ТЦК и СП
Среди уважительных причин для неявки в военкомат есть:
- смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала собрания;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;
- сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.
Какие повестки выдают в Украине в августе
В Украине существует четыре вида повесток. Однако пока не вручают повестки для призыва на срочную военную службу, ведь призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации.
Так что в Украине сейчас выдают 3 вида повесток:
- для уточнения военно-учетных данных;
- на прохождение ВВК, где установят степень годности военной службы;
- мобилизационное распоряжение – выдается после прохождения ВВК, если военнообязанного признали годным к службе.