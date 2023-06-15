Мобилизация в Украине: на каких специалистов сейчас спрос

В Украине идет проведение общей мобилизации во время военного положения. Сейчас есть спрос на определенных специалистов в Вооруженные Силы.

, прежде всего нужны люди, владеющие иностранными языками. Об этом сообщил начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.

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На каких специалистов сейчас спрос в ВСУ

По словам Арапа, на сегодняшний день нужны люди, владеющие иностранными языками. Это позволит им сотрудничать с инструкторами разных стран, выделяющими вооружение и технику для Украины.

Следовательно, таких специалистов будут искать в ВСУ во время летней кампании по мобилизации.

Сейчас есть запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют английским, немецким и французским языками. Такие специалисты нужны для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим овладевать новейшими видами вооружения, полученными от международных партнеров,

– рассказал военный.

Когда бронирование освобождает мужчину от службы в армии

Недавно адвокат рассказала, что отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военной службы во время мобилизации – это разные понятия, они основываются на положениях разных институтов военного права.

Таким образом, бронирование касается только военнообязанных и является основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу.

То есть, если мужчину забронировали еще тогда, когда он был военнообязанным, то он сможет отказаться от службы. Если же мужчина уже служит, то уволиться на основании бронирования он уже не может.