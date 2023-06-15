Так, насамперед потрібні люди, які володіють іноземними мовами. Про це повідомив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап.

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На яких фахівців зараз попит у ЗСУ

За словами Арапа, на сьогодні потрібні люди, які володіють іноземними мовами. Це дозволить їм співпрацювати з інструкторами різних країн, які виділяють озброєння та техніку для України.

Отже, таких фахівців шукатимуть у ЗСУ під час літньої кампанії з мобілізації.

Зараз маємо запит на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Такі фахівці потрібні для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння, отримане від міжнародних партнерів,

– розповів військовий.

Коли бронювання звільняє чоловіка від служби в армії

Нещодавно адвокатка розповіла, що відстрочка від призову на військову службу та звільнення від з військової служби під час мобілізації – це різні поняття, вони ґрунтуються на положеннях різних інститутів військового права.

Таким чином, бронювання стосується тільки військовозобов'язаних і є для них підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Своєю чергою, звільнення з військової служби стосується військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу.

Тобто, якщо чоловіка забронювали ще тоді, коли він був військовозобов'язаним, то він зможе відмовитися від служби. Якщо ж чоловік вже служить, то звільнитися на підставі бронювання він вже не може.