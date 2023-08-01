Мобилизация в августе: какие специальности нужны и кого отправляют на фронт
В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. В августе будут мобилизовать всех – и пригодных, и ограниченно пригодных по состоянию здоровья.
Об этом сообщил спикер областного Полтавского ТЦК Роман Истомин, информирует 24 Канал. Он также рассказал, какие специальности на сегодняшний день нужны в армии.
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Какие специальности нужны и кого отправляют на фронт
По словам Истомина, потребности есть во всех военных специальностях – это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники.
Если лицо служило, то его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3 – 4 недель проходит боевое слаживание. Всех, кто не служил, мы направляем в учебные центры,
– отметил представитель ТЦК.
Мужчин, не имеющих военного опыта, и военных запаса, давно не проходящих службу, отправляют на учения. Они проходят в разных учебных центрах.
Отмечается, что учение мужчин, не имеющих соответствующего опыта, длится минимум один месяц. Если у них какая-то особая специальность, кроме стрелка, то учение может длиться дольше.
Что изменится с 1 августа в мобилизации
- В августе будет продолжаться процесс выдачи повесток военнообязанным
- Вступает в силу закон, разрешающий военнослужащим срочной службы добровольно стать мобилизованными. Это касается лиц, срок военной службы которых истек в период действия военного положения, но военная служба была продлена сверх установленных сроков и прослужила не менее шести месяцев в период военного положения.
- Будет расширен перечень сфер, где могут быть забронированы работники для прохождения военной службы.
- Кроме этого, будут введены изменения в сфере предоставления отсрочки от службы для лиц, ухаживающих за родственниками. Так, отсрочка предоставляется только в случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных обеспечить уход за человеком с инвалидностью.