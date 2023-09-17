Что предполагает реформа работы ВВК в Украине: каких изменений ждать

17 сентября 2023, 13:28
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В Украине запланирована постепенная диджитализация работы ВВК. В частности, будет создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины.

Аббревиатуру ВВК в сегодняшнем понимании планируют оставить в прошлом. Что предполагает реформа работы ВВК – расскажет 24 Канал.

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Какие изменения ждать в работе ВВК

Так, реформа работы ВВК предусматривает такие изменения:

  • ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы (МИС);
  • введение электронных очередей;
  • использование электронного документооборота в процессах ВВК;
  • просмотр количества комиссий;
  • сервисное обслуживание военных заведениях ВВК.

Отметим, что новый министр обороны Рустем Умеров назвал диджилизацию одной из главных задач работы министерства и обязался осуществить реформу.

ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать,
– заявлял Умеров.

Министр обещает такие изменения:

  • электронный военный билет,
  • единый реестр призывников,
  • цифризация ВВК и госпиталей.

Таким образом, чиновники в процессе реализации реформ ждут взаимности и граждан. Они призывают быть сознательными и чаще посещать собственные ТЦК и СП.

Какие существующие типы повесток

  • Повестка для уточнения данных,
  • Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая обязывает призывника пройти медобследование.
  • Мобилизационное предписание. Его выдают военнообязанному после прохождения ВВК при подтверждении пригодности к службе.
Автор: Софія Ропан