Что предполагает реформа работы ВВК в Украине: каких изменений ждать

В Украине запланирована постепенная диджитализация работы ВВК. В частности, будет создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины.

Аббревиатуру ВВК в сегодняшнем понимании планируют оставить в прошлом. Что предполагает реформа работы ВВК – расскажет 24 Канал.

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Какие изменения ждать в работе ВВК

Так, реформа работы ВВК предусматривает такие изменения:

ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы (МИС);

введение электронных очередей;

использование электронного документооборота в процессах ВВК;

просмотр количества комиссий;

сервисное обслуживание военных заведениях ВВК.

Отметим, что новый министр обороны Рустем Умеров назвал диджилизацию одной из главных задач работы министерства и обязался осуществить реформу.

ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать,

– заявлял Умеров.

Министр обещает такие изменения:

электронный военный билет,

единый реестр призывников,

цифризация ВВК и госпиталей.

Таким образом, чиновники в процессе реализации реформ ждут взаимности и граждан. Они призывают быть сознательными и чаще посещать собственные ТЦК и СП.

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